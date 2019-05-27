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SON DAKİKA! VAN’DA KAYBOLAN 7 YAŞINDAKİ EVİN’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!


Son Dakika! Van’da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin’in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Tarih : 27 Mayıs 2019, 13:30
Puan Ver : Son Dakika! Van’Da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin’İn Cansız Bedenine Ulaşıldı!(7/10)3

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek' in cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre ilerisinde buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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