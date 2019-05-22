SON DAKİKA! YSK, 31 MART SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARINI İLAN ETTİ
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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