SON DAKİKA! YSK, İSTANBUL SEÇİMLERİNİ PAZARTESİ GÜNÜ ELE ALACAK
İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü YSK'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor....
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