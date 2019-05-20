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Son Dakika! YSK Toplantısı Sona Erdi! Bugün Açıklanması Beklenen Gerekçeli Karar Ertelendi

SON DAKİKA! YSK TOPLANTISI SONA ERDİ! BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN GEREKÇELİ KARAR ERTELENDİ

Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını bugün açıklamayacak.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Ysk Toplantısı Sona Erdi! Bugün Açıklanması Beklenen Gerekçeli Karar Ertelendi(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı. Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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