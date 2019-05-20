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Son Dakika! YSK’nın İstanbul Seçimleriyle İlgili Gerekçeli Kararı Tamamlandı

SON DAKİKA! YSK’NIN İSTANBUL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARARI TAMAMLANDI

Son dakika! YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili gerekçeli kararı tamamlandı. 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenilen kararın gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Son Dakika! Ysk’Nın İstanbul Seçimleriyle İlgili Gerekçeli Kararı Tamamlandı(10/10)6

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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