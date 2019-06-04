Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili konuştu. Erdoğan, “Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil....



































