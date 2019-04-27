Daha önce “Sevgilim için dişi aslan gibi dövüşürüm.“ diyen Alman model Sophia Thomalla, Loris Karius için İstanbul'a yerleşti.

Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla olan ilişkisi doludizgin devam ederken ünlü çift hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce “Karius için dişi aslan gibi dövüşürüm. “ diyen Thomalla, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada Siyah Beyazlı eldiven için yaptığı bir fedakarlığı anlattı....



































