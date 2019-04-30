SOSYAL MEDYA FENOMENİ KERİMCAN DURMAZ’A DARBE ÜSTÜNE DARBE!
2016'da sosyal medyaya yüklediği videolarla şöhret olarak DJ'lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Önce vereceği konseri iptal edilen Durmaz, şimdide takipçilerini kaybetmeye başladı.
2016'da sosyal medyaya yüklediği videolarla şöhret olan, sonra DJ'lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaştığı video sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.
KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yapılan müstehcen paylaşımla ilgili, “Görüntüdeki kişi ben değilim“ açıklamasını yapmıştı. Bu sözleri inandırıcı bulmayan binlerce kişi, Kerimcan Durmaz'ın hesabını şikayet etmişti....
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