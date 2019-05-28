Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un geçen hafta yayınlanan son sahnesinde Akın Koçovalı ortaya çıktı. Dizide Akın Koçovalı'yı Burak Dakak canlandırıyor. Şimdi izleyiciler Burak Dakak kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un geçen hafta yayınlanan son sahnesinde Akın Koçovalı ortaya çıktı. Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak'ın kim olduğun dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu.

BURAK DAKAK KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi....



































