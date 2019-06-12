Dolandırıcılar sürekli yeni bir yöntemle tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandırıyor. Sultangazi'de Mahmut Sarıkaya da dolandırıcıların kurbanı oldu. Sarıkaya, sosyal medyada gezinirken bir haber sitesinde ilgisini çeken bir haberle karşılaştı ve paylaşılan linke tıkladığında haberin içeriğinde yer alan videonun izlenebilmesi için bir program indirmesi yönünde uyarı aldı....



































