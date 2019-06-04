SOYLU, KENDİSİNE YÖNELİK PROTESTOLARA YANIT VERDİ: BURAYA DEMİRTAŞ’IN KUCAĞINDAN GELMEDİM
Trabzon'da düzenlenecek bayramlaşmalara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı saatte Trabzon'a gelecek olması Süleyman Soylu'nun protesto edilmesine neden oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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