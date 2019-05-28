Söz dizisinin soluksuz izlenen final bölümü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 85. son bölümde; Terör mensuplarının karargahlarını, mühimmat depolarını ve en önemlisi de liderlerini yok etmeyi kafasına koyan Tim üyeleri sıcak çatışmaya giriyor