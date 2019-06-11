SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU’NUN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ: İSMİMİN BAŞINA ’TERÖR’ İFADESİ EKLENMİŞ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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