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Spotify’in İlk Çeyrek Geliri Yüzde 33 Artışla 1,5 Milyar Euroya Ulaştı

SPOTİFY’İN İLK ÇEYREK GELİRİ YÜZDE 33 ARTIŞLA 1,5 MİLYAR EUROYA ULAŞTI

Müzik yayın platformu Spotify'in 2019'un ilk çeyreğindeki geliri yüzde 33 artışla 1,5 milyar euroya ulaştı.

Tarih : 29 Nisan 2019, 16:50
Puan Ver : Spotify’İn İlk Çeyrek Geliri Yüzde 33 Artışla 1,5 Milyar Euroya Ulaştı(9/10)5

İsveç merkezli müzik yayın platformu Spotify Technologies SA, gelirlerinin 2019'un ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 1,5 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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