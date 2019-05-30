SULAMA KANALINDA BULUNAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğu, sulama kanalında hareketsiz halde bulundu. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan küçük kızın genital bölgesindeki yara izleri nedeniyle, cinsel istismar şüphesiyle inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R. D. , sulama kanalında çevredekiler tarafından haraketsiz bulundu....
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