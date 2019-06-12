İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı miting için “Dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii“ dedi.

Bakan Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynak: haberinburada....