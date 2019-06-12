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Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun Trabzon mitingi için ’Photoshop’ dedi

SÜLEYMAN SOYLU, İMAMOĞLU’NUN TRABZON MİTİNGİ İÇİN ’PHOTOSHOP’ DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı miting için “Dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii“ dedi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 19:50
Puan Ver : Süleyman Soylu, İmamoğlu’Nun Trabzon Mitingi İçin ’Photoshop’ Dedi(8/10)4

Bakan Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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