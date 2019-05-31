Soylu, İstanbul'da Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi. Silivri Sergi ve Toplantı Salonu'nda bugün gerçekleştirilen programa 35 mahalle muhtarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da katıldı.

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