Erdoğan, Bugün Milletvekillerini, Yarın Kabineyi Topluyor: 5 Önemli Başlık Konuşulacak
Apple Intel’İn Modem Birimini Satın Almak İçin Görüşürüyor
Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’Nun Pasaport İddiasına Yanıt Verdi
Evine Kurduğu Güneş Panelleri Sayesinde Hem Fatura Ödemiyor Hem De Para Kazanıyor
Emre Belözoğlu, Kendisine Fırça Uzatan Kişinin Videosunu İzlediğini Ve Şaşırdığını Söyledi
Cem Uzan’Dan Erdoğan’A: Her Şeyimiz Yok Pahasına Satıldı, Mağduriyetimizi Giderin
Doğu Anadolu’Nun Tuz İhtiyacı 450 Yıllık Bu Ocaktan Sağlanıyor
Sevilla’Nın İrfan Can İçin Son Teklifi 7 Milyon Euro
47 Yıllık Camiinin Kıblesinin Yanlış Yönde Olduğu Ortaya Çıktı, Müftülük ’Sorun Yok’ Dedi
Kaçak Keklik Avında Yakalanınca Uyuyor Numarası Yaptı
Hdp Tabanı 23 Haziran İstanbul Seçimlerinde Ne Yapacak?
Beşiktaş’In Golcüsü Burak Yılmaz’A Sürpriz Talip!
Nişanlısından Ayrılan Genç Adam, Otogarın Ortasında Boğazını Kesti!
Bünyamin Sürmeli, Yıldırım Ve Dolu Tehlikesine Karşı Uyardı: Ağaçların Altına Sığınmayın
Nesli Tehlikede Olan Beyazbantlı Engerek Yılanı Nemrut Dağı’Nda Görüldü
Almanya, Estonya’Yı 8-0 Mağlup Etti!
Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda Maçını Gençlerle Birlikte İzledi
Hdp Eski Milletvekili Hasip Kaplan’In, İzlanda Yenilgisi Sonrası Attığı Tweetler Olay Oldu
Hatay’Da Çöp Konteyneri İçinde Yeni Doğmuş Kız Bebek Ölüsü Bulundu
İyi Partili Belediye Başkanı, Makam Araçlarını Toplu Taşıma Aracı Almak İçin Satışa Çıkardı

SÜLEYMAN SOYLU, TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NUN PASAPORT İDDİASINA YANIT VERDİ


Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’nun pasaport iddiasına yanıt verdi
Tarih : 12 Haziran 2019, 12:50
Puan Ver : Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’Nun Pasaport İddiasına Yanıt Verdi(9/10)5

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, pasaport yenileme talebinin geri çevrildiği yönündeki açıklamasına açıklık getiren İçişleri Bakanı Soylu, İnternethaber'e şunları söyledi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















Etiketler: Süleyman  Soylu  Temel  Karamollaoğlu’Nun  Pasaport  İddiasına  Yanıt  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER