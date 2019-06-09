SÜLEYMAN SOYLU’NUN ’ÖZEL UÇAK’ İDDİASINA KOÇ GRUBU’NDAN CEVAP GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Grubu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na özel uçağını tahsis ettiğini öne sürmüştü. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Koç Grubu “Sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz. Binali Yıldırım'ın da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz....
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