SÜMELA MANASTIRI, 4 YIL SONRA YENİDEN ZİYARETE AÇILIYOR
22 Eylül 2015'te başlatılan restorasyon çalışmalarının sona gelinmesiyle birlikte Sümela Manastırı, 4 yıl aradan sonra Cumartesi günü ziyarete açılacak.
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yerlerinden Sümela Manastırı, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Cumartesi günü açılacak.
Kaynak: haberinburada. ....
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