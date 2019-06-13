SUMUDİCA, GAZİŞEHİR GAZİANTEP’İ AÇIKLADI
Spor Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica oldu. Rumen teknik adam anlaşmayı sosyal medya hesabından açıklarken, Gaziantep ekibinin de konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep'te teknik patronluğa daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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