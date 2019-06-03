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Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!

SÜPER KUPA FİNALİNDE KAZANAN İSTANBUL OLACAK!

İstanbul'da 14 Ağustos tarihinde 41 kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. 50 bine yakın İngiliz taraftarın İstanbul'a gelmesi beklenirk

Tarih : 03 Haziran 2019, 17:00
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Final maçını izlemek için başta İngiltere'den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a akın edecek. Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'a gelecek. İngiltere'den tarifelu uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul'a gelecek....

















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