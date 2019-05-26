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SÜPER LİGDE 2018-2019 SEZONU BİTİYOR! KÜME DÜŞEN 2 TAKIM BELLİ OLACAK / CANLI


Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Bitiyor! Küme Düşen 2 Takım Belli Olacak / Canlı
Tarih : 26 Mayıs 2019, 20:30
Puan Ver : Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Bitiyor! Küme Düşen 2 Takım Belli Olacak / Canlı(7/10)3

Süper Ligde 2018-2019 sezonu bugün oynanan 4 maçla bitecek. Süper Ligden düşecek son iki takımın belli olacağı günde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la, Göztepe evinde Ankaragücü ile, Kayserispor sahasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bursaspor ise deplasmanda Yeni Malatya ile oynuyor....

















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