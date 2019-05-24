SÜPER LİGDE GÜNÜN MAÇLARI BURADA / CANLI ANLATIM
Süper Ligin son hafta olan 34. haftada gün 3 maçla devam ediyor. Şampiyon G.Saray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Günün diğer maçlarında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Çaykur Rize ile karşılaşıyor.
Süper Ligde 34. haftada Medipol Başakşehir'in evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kalan 3 maç başladı. Şampiyon Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşıyor....
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