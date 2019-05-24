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Süper Ligde Günün Maçları Burada / Canlı Anlatım

SÜPER LİGDE GÜNÜN MAÇLARI BURADA / CANLI ANLATIM

Süper Ligin son hafta olan 34. haftada gün 3 maçla devam ediyor. Şampiyon G.Saray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Günün diğer maçlarında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Çaykur Rize ile karşılaşıyor.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 21:20
Puan Ver : Süper Ligde Günün Maçları Burada / Canlı Anlatım(5/10)1

Süper Ligde 34. haftada Medipol Başakşehir'in evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kalan 3 maç başladı. Şampiyon Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşılaşıyor....

















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