SÜPER LİGDE İKİNCİ YARININ LİDERİ BEŞİKTAŞ
Süper Ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının lideri oldu. Siyah-beyazlılar topladığı 33 puanla, liderle arasındaki puan farkını da 3'e indirerek şampiyonluk potasına girdi.
Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu.
Kaynak: haberinburada....
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