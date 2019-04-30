Süper Ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının lideri oldu. Siyah-beyazlılar topladığı 33 puanla, liderle arasındaki puan farkını da 3'e indirerek şampiyonluk potasına girdi.

Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu.

Kaynak: haberinburada....