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Süper Ligde İkinci Yarının Lideri Beşiktaş

SÜPER LİGDE İKİNCİ YARININ LİDERİ BEŞİKTAŞ

Süper Ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının lideri oldu. Siyah-beyazlılar topladığı 33 puanla, liderle arasındaki puan farkını da 3'e indirerek şampiyonluk potasına girdi.

Tarih : 30 Nisan 2019, 11:30
Puan Ver : Süper Ligde İkinci Yarının Lideri Beşiktaş(6/10)2

Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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