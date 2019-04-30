Medipol Başakşehir evinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu, Beşiktaş'ın sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği ve Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Alınan sürpriz sonuçlar sonrasında şampiyonluk oranları güncellendi....



































