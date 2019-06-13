SURİYE’DE REJİMİN, GÖZLEM NOKTAMIZA SALDIRMASINA TÜRKİYE’DEN İLK TEPKİ: GEREĞİNİ YAPARIZ
Rusya'nın ateşkes ilan edildiğini söylediği saatlerde İdlib'in güneydoğusunda bulunan 10 No'lu TSK gözlem üssüneSuriye rejimi, havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunlar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın“ diye konuştu....
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