Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
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Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus’a bırakıldı

SURİYELİ GÖÇMENLER İSTANBUL DİYE TARSUS’A BIRAKILDI

Suriye'nin İdlib kentinden İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 01:30
Puan Ver : Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı(8/10)4

Mersin'in Tarsus ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 54 Suriyeli göçmen bir evde kilitli halde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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