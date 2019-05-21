Adana'da “kaliforniyum“ maddesi sattığı gerekçesiyle polise ihbar edilen Suriyeli şahsın üzerinde bulunan madde incelendi. Yapılan inceleme sonucunda maddenin reçine olduğu ortaya çıktı.

Adana'da Suriyeli bir şahsın 20 bin dolara satmaya çalıştığı ve “kaliforniyum“ olduğunu söylediği madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından incelendi. İnceleme sonucunda maddenin reçine olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....