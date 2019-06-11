Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmaması kararını değerlendirenCHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirtti. Yılmaz, “Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim“ dedi.

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