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Sürmene’de İlkel Yöntemlerle Yapılan Köprüden Geçen Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşıyor

SÜRMENE’DE İLKEL YÖNTEMLERLE YAPILAN KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞIYOR

Trabzon'da, Sürmene'nin Aşağı Çavuşlu mahallesini karayoluna bağlayan köprünün sel suları nedeniyle yıkılması üzerine ilkel yöntemlerle yapılan köprüden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 12:40
Puan Ver : Sürmene’De İlkel Yöntemlerle Yapılan Köprüden Geçen Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşıyor(10/10)6

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçeleri arasından geçen Küçükdere çayı güzergahında bulunan Sürmene'nin Aşağı Çavuşlu mahallesini karayoluna bağlayan köprünün sel suları nedeniyle yıkılması üzerine ilkel yöntemlerle yapılan köprüden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor. Tahtadan yapılmış köprünün altında geçen dere sularına kapılmaktan korkan mahalle sakinleri, normal yolda bile yürümekte zorlanan yaşlı insanların derme çatma bir köprünün üzerinde geçerken adeta hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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