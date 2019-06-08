SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÜĞÜNDE HALAY ÇEKENLERE ÇARPTI: 4 YARALI
Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çeken kalabalığın arasına daldı. Korkunç kazada halaydaki 4 kişi yaralanırken araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çekenlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada....
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