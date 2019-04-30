TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra'da, Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişki masaya yatırıldı. Nagihan Karadere, “Ben bunların ilişkisini çözemedim.“ ifadelerini kullandı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının yorumcuları, aynı takımda yer alan Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişkiyi tartıştı.

“SEVGİLİ Mİ? KARDEŞ Mİ?“

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı. Nagihan Karadere, “Ben bunların ilişkisini çözemedim....



































