Aykut Kocaman, ’Galatasaray’I Şampiyonluktan Mı Ettiniz?’ Sorusuna Böyle Cevap Verdi!
Ahmet Çakar, Eren Derdiyok İle Mbaye Diagne’Yi Kıyasladı
Güzel Oyuncu Sinem Uslu Duygusal Paylaşımıyla Zor Günlerini Unutamadığını Gösterdi
Cinsel Organını Gösterdiği İddiasıyla Tepki Çeken Kerimcan Durmaz’A Tuğba Ekinci’Den Destek!
Galatasaraylı Christian Luyindama: 1 Puan Fena Değil
Erman Toroğlu, Fatih Terim’İn Mete Kalkavan’A İtiraz Etmesine Sert Çıktı
Ünlü Sanatçı Dilber Ay, Hayatını Kaybetti!
Survivor Atakan İle Dalaka Arasındaki İlişki Program Yorumcularını Bile Şaşkına Çevirdi!
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz’A Darbe Üstüne Darbe!
Konyaspor’Dan Galatasaray’A Serkan Kırıntılı Göndermesi!
Fatih Terim’Den Hakem Mete Kalkavan’A Büyük Tepki!
Konyaspor-Galatasaray Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu!
Son Dakika! Abd’Den Erdoğan-Trump Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama
Mbaye Diagne Gol Kaçırdı, Fatih Terim Çılgına Döndü
Çiftçi, Eski Eşinin Boşanma Davası Avukatını Öldürüp, İntihar Etti
Yol Kenarında Babalarının Cenazesini Gören Çocuklar, Gözyaşlarına Boğuldu
Yeni Malatyasporlu Futbolcular Josef Sural’I Unutmadı
Emmanuel Emenike’Den Fenerbahçe Taraftarına Birlik Mesajı
Deaş Lideri El-Bağdadi’Ye Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Galatasaraylı Taraftarlardan Josef Sural Pankartı!

Survivor Atakan ile Dalaka Arasındaki İlişki Program Yorumcularını Bile Şaşkına Çevirdi!

SURVİVOR ATAKAN İLE DALAKA ARASINDAKİ İLİŞKİ PROGRAM YORUMCULARINI BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra'da, Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişki masaya yatırıldı. Nagihan Karadere, “Ben bunların ilişkisini çözemedim.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 30 Nisan 2019, 00:10
Puan Ver : Survivor Atakan İle Dalaka Arasındaki İlişki Program Yorumcularını Bile Şaşkına Çevirdi!(8/10)4

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının yorumcuları, aynı takımda yer alan Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişkiyi tartıştı.

“SEVGİLİ Mİ? KARDEŞ Mİ?“

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı. Nagihan Karadere, “Ben bunların ilişkisini çözemedim....

















Etiketler: Survivor  Atakan  İle  Dalaka  Arasındaki  İlişki  Program  Yorumcularını  Bile  Şaşkına  Çevirdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER