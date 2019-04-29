Survivor Türkiye-Yunanistan'a sonradan dahil olan takımındaki bazı kişilerle sorun yaşayan Sabriye Şengül, son olarak Okay'la tartıştı. Sinirlerine hakim olmayan Sabriye, Okay'ın yüzüne tükürdü.

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 57'inci bölüm tanıtımını izleyenler gözlerine inanamadı. İki yarışmacının tükürmeye varan tartışması herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Yarışmaya sonradan dahil olan ve bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sabriye Şengül, Survivor'un bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Okay'la tartışıyor....



































