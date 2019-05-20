Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Tacikistan’da, DEAŞ’lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü

TACİKİSTAN’DA, DEAŞ’LILARIN BULUNDUĞU CEZAEVİNDE KANLI İSYAN: EN AZ 32 KİŞİ ÖLDÜ

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin doğusunda Vakhdat'daki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 3'ü gardian, 24'ü DEAŞ mensubu en az 32 kişi öldü.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 21:10
Puan Ver : Tacikistan’Da, Deaş’Lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü(10/10)6

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin doğusunda Vakhdat'taki yüksek güvenlikli cezaevinde isyan çıktı. Kanlı isyanda 3'ü gardian, 24'ü DEAŞ mensubu en az 32 kişi öldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 mahküm ve 3 gardiyanın, Pazar akşamı çıkan isyan sırasında tutuklular tarafından öldürüldüğü, diğer mahkumların da güvenlik güçlerinin müdahalesinde öldüğü belirtildi....

















Etiketler: Tacikistan’Da  Deaş’Lıların  Bulunduğu  Cezaevinde  Kanlı  İsyan  En  Az  32  Kişi  Öldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER