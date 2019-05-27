TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR! İŞTE YENİ FİYATLAR
Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu. Edinilen bilgilere göre, taksi ücretlerine Haziran ayının sonunda taksilere zam gelecek.
Kaynak: haberinburada....
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