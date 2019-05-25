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TAKSİCİ, SIRA NEDENİYLE TARTIŞTIĞI MESLEKTAŞINI BAŞINDAN VURDU


Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu
Tarih : 25 Mayıs 2019, 22:40
Puan Ver : Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu(9/10)5

Erzurum'da taksi şoförü Fatih A. , sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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