Beşiktaş'ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay hastaneden taburcu oldu.

Beşiktaş'ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu. Hastane çıkışında konuşan Gencebay, “Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım“ dedi....



































