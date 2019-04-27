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Takside yeni uygulama! Yüzlerce araca takılacak

TAKSİDE YENİ UYGULAMA! YÜZLERCE ARACA TAKILACAK

İstanbul Havalimanı'nda çalışacak taksilere 3 dilde yolculukla ilgili sorulara cevap verebilecek ekranlar yerleştirilecek. Yolculara Türkçe, Arapça ve İngilizce “Hoş geldiniz. Nereye gitmek istiyorsunuz“ diye soracak uygulama, yol alternatiflerini ve ücre

Tarih : 27 Nisan 2019, 19:00
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İstanbul Havalimanı'nda açıldığı günden bu yana yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklenerek, taksilerde yolculara Türkçe, Arapça ve İngilizce “Hoş geldiniz. Nereye gitmek istiyorsunuz“ diye soracak bir uygulama hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ve İGA Yönetimi işbirliği ile hazırlanan uygulama taksilere takılmaya başlandı....

















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