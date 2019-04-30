Manisa Soma'da nikahlarını kıydıran çift evlilik cüzdanlarını alıp evlerine geldiklerin de hayatlarını şokunu yaşadı. Aile cüzdanına bakan damat cüzdanda, eşinin isminin yerine kayınpederinin isminin yazıldığını gördü. Resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yanlışlığın düzeltilmesi için nikah dairesinin yolunu tuttu....



































