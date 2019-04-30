TALİHSİZ DAMAT, YANLIŞLIKLA KAYINPEDERİYLE EVLENDİ
Manisa'da talihsiz damat, memurların hatasından dolayı kayınpederiyle nikahlandı. Evlilik cüzdanına baktığında hayatının şokunu yaşayan çift, hemen nikah dairesinin yolunu tuttu.
Manisa Soma'da nikahlarını kıydıran çift evlilik cüzdanlarını alıp evlerine geldiklerin de hayatlarını şokunu yaşadı. Aile cüzdanına bakan damat cüzdanda, eşinin isminin yerine kayınpederinin isminin yazıldığını gördü. Resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yanlışlığın düzeltilmesi için nikah dairesinin yolunu tuttu....
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