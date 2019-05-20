Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek soyan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Konu İle ilgili evde çalışan bir kişi gözaltına alındı. Zanlıların Sarar çiftinden 1 Milyon Dolar