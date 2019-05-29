Devre arasında Antalyaspor'a transfer olan ve sözleşmesi sona eren Tarık Çamdal, kulübüyle sözleşme yeniliyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı. Ocak ayında kırmızı beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan Tarık Çamdal'ın, uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı....



































