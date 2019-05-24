TARKAN 1999 YILINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞARAK NOSTALJİ YAPTI!
Megastar Tarkan, 1999 yılına ait olan go-kart yaparken çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak nostalji yaptı. Tarkan'ın daha önce de 1994 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü. Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı....
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