Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi
Ahmet Kural Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Ağzını Açık Bıraktı!
Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!
Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh’İ Kadrosuna Kattı
Abd’Den İran’La Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu’Ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz
Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!
Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan’A Benzedi
Şeyma Subaşı, ’Fikir Hırsızlığı Yaptı’ İddialarına Cevap Verdi
Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada
Sao Paulo, Adriano’Nun Peşine Düştü!
Kazada Yaralanan Kadın, Ölen Eşinin Cansız Bedeninin Yanında Çaresizce Ağladı
Tır’A Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı
Ak Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ysk Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır
Ajax’Tan Dorukhan Toköz’E 7 Milyon Euroluk Teklif
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak
Chp İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
Gözü Dönmüş Cani, Başına Saksıyla Vurup Bıçakladığı Arkadaşının Cesedini Kanala Atmak İsterken Yakalandı
Dağ Çileğinin Kilosu 80 Tl’Ye Satılıyor
Ttk’Ya Alınacak 500 İşçi Kura İle Belirlendi

Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!

TARKAN 1999 YILINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞARAK NOSTALJİ YAPTI!

Megastar Tarkan, 1999 yılına ait olan go-kart yaparken çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak nostalji yaptı. Tarkan'ın daha önce de 1994 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!(5/10)1

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü. Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı....

















Etiketler: Tarkan  1999  Yılında  Çektirdiği  Fotoğrafı  Paylaşarak  Nostalji  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER