TARTIŞMA YARATAN PROGRAMIN ARDINDAN CNN TÜRK’TEN AÇIKLAMA GELDİ
Ekrem İmamoğlu Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İYİ Parti'li Mehmet Aslan İmamoğlu'nun konuk olduğu programın erken bitirildiğini iddia etti. CNN TÜK ise resmi twitter hesabından erken bitirildi iddiasına yanıt verdi....
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