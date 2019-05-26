TARTIŞTIĞI GENCİ SOKAK ORTASINDA KALBİNDEN BIÇAKLAYAN CANİ: KADER Mİ ECEL Mİ DİYELİM?
Erzurum'da cadde ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürülen gencin yaşatılması için 34 ünite kan verildi. Soğukkanlılıkla ifade veren cani ifadesinde, “Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi“ dedi.
Erzurum'da cadde ortasında çıkan tartışmada Zafer Çınar (24) tarafından kalbinden bıçaklayarak öldürülen İbrahim Hakkı Turgut'un (23) yaşatılması için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı. Soğuk kanlılıkla ifade veren Zafer Çınar ilk sorgusunda, “Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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