Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 126 milyon 534 bin oldu.

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 126 milyon 534 bin olurken, sabit telefonlarda ise 1 milyon 862 binde kaldı.

Kaynak: haberinburada. ....