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Tatilciler Bayramda Türkiye’Nin Maldivleri Olarak Bilinen Ilıca Plajı’Na Akın Etti
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Tatilciler bayramda Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı’na akın etti

TATİLCİLER BAYRAMDA TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ OLARAK BİLİNEN ILICA PLAJI’NA AKIN ETTİ

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen İzmir'deki Ilıca Plajı, bayramda tatilcilerin en çok tercih ettiği yer oldu.

Tarih : 05 Haziran 2019, 12:50
Puan Ver : Tatilciler Bayramda Türkiye’Nin Maldivleri Olarak Bilinen Ilıca Plajı’Na Akın Etti(6/10)2

Son yılların en gözde tatil merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı, deniz ve güneşin büyülü biçimde birleştiği güzelliğiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plaj, yılın her zamanında olduğu gibi bayramda da tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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