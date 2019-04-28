TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Leyla Güven'i ziyaret edip talebini dinlemeli“ çağrısına, “Sayın Güven'in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Bu ziyaret konusunu doğru bulmayacağımı ifade edeyim“ yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada....