Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 14 Mayıs'ta yaşanan rehin alma olayının ardından güvenlik önlemleri yeniden gözden geçiriliyor. Bu olaydan sonra ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilmesi kararı alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 kişinin güvenlik görevlisini rehin almaya kalkışmasının ardından güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Bu kapsamda özellikle ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği TBMM Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemi yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, TBMM'ye toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak....



































