Worlds 2018 şampiyonu Invictus Gaming, MSI 2019'da Team Liquid'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Böylelikle TL, tarihinde ilk defa MSI finaline yükseldi.

Invictus Gaming turnuvaya fırtına gibi başlamıştı. SK Telecom T1 karşısında sadece 16 dakikada galip gelmeleri onları turnuvanın tartışmasız favorisi haline getirdi. Worlds 2018'in ardından MSI 2019'u da kazanacaklarına kesin gözüyle bakılıyordu....



































